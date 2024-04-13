13 апреля 2024, 15:09
Куклачева переведут в обычную палату после операции на сердце
Сын Куклачева сообщил, что отца в воскресенье переведут в обычную палату
Народный артист России Юрий Куклачев с воскресенья перейдет в обычную палату после операции на сердце. Об этом «Известиям» сообщил его сын Дмитрий.
«Буквально полчаса назад разговаривал с отцом, он дал мне указания, как поменять все в программе, чтоб шоу продолжалось. Таким образом, мы не перенесем шоу, мы его адаптируем, поэтому с нетерпением ждем всех гостей», — отметил он.
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Сын актера добавил, что все заработанные на ближайших шоу средства семья Куклачева направит в поддержку пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле».
Утром 13 апреля стало известно, что Куклачев перенес успешную операцию на сердце, которая длилась три часа. Дрессировщик Эдгард Запашный уточнял, что 75-летнему артисту диагностировали обширный инфаркт.
С 1990 года Куклачев занимает пост художественного руководителя Театра кошек в Москве.
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