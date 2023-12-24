24 декабря 2023, 18:59
Крыжовников высоко оценил талант Анны Пересильд после сьемок в сериале «Слово пацана»
Жора Крыжовников: актриса Анна Пересильд высадится в новом «Вызове» на Луне
Режиссер Жора Крыжовников признался, что быстро утвердил на роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анну Пересильд. Актриса отлично подходила на роль героини Айгуль, написал постановщик в Instagram*.
По словам Крыжовникова, он увидел Анну на фестивале «Короче», где она была с мамой, актрисой Юлией Пересильд.
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«И вот когда увидел Аню, сразу понял, что Айгуль найдена! Но для Ани это только начало. Аня еще высадится на Луне в новом фильме „Вызов“», — отметил он.
До этого режиссер писал, что первым из всего актерского состава «Слово пацана» утвердили Рузиля Минекаева, сыгравшего Марата. Крыжовников назвал 24-летнего артиста будущей звездой.
Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна ранее призналась, что ее мать не сдержала эмоций при просмотре сериала«Слово пацана. Кровь на асфальте». Девушка вместе с ней пересмотрела самые драматические сцены со своим участием.
Российский режиссер Алексей Учитель также оценил участие дочери от Пересильд в известном сериале об уличных бандах. Он признался, что изначально был против съемок Анны.
*Instagram — соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.
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