Знаменитости 09 декабря 2023, 16:00 Режиссер Учитель оценил работу дочери в сериале «Слово пацана» Режиссер Учитель не хотел отпускать дочь на съемки в сериале «Слово пацана» Скриншот трейлера сериала

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Российский режиссер Алексей Учитель прокомментировал участие дочери от актрисы Юлии Пересильд в скандально известном сериале «Слово пацана» об уличных бандах. Он признался, что изначально был против съемок Анны. Об этом написал ТАСС.

По словам Учителя, наследница ко всему относится очень серьезно, буквально «пропускает через себя».

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«Все-таки моменты, которые есть у ее героини, тяжелые», — пояснил режиссер.

Он считает, что девочка справилась со своей ролью. Анна Пересильд играет Айгуль, которая связалась с плохой компанией.

Учитель не сомневался, что проект вызовет много споров из-за поднятой режиссером Жорой Крыжовниковым темы. По его мнению, сериал «Слово пацана» призван остановить тех, кто «на пороге» вступления в уличную банду.

Выход сериала Крыжовникова наделал много шума. В Роскомнадзор обратились общественники с просьбой проверить проект. Однако надзорное ведомство не нашло нарушений действующего законодательства в «Слове пацана».

Писатель Платон Беседин считает, что сериал посмотрят и вскоре забудут, как обычно происходит с вирусными видео в интернете.