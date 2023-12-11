Знаменитости 11 декабря 2023, 00:06 «Плакала в голос». Дочь Юлии Пересильд — о реакции мамы на сериал «Слово пацана» Анна Пересильд: мама рыдала над сценой изнасилования в «Слове пацана» РИА «Новости»

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Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна призналась, что ее мама не смогла сдержать эмоций при просмотре сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Девушка, исполнившая роль Айгуль в ленте, пересмотрела вместе с ней самые драматические сцены со своим участием. Об этом сообщило издание StarHit.

Анна Перисильд рассказала подписчикам в социальных сетях, что посмотрела вместе с матерью пятую серию сериала.

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«И в первый раз видела, как она плакала просто в голос. И не только над сценой, где изнасиловали Айгуль, но и над другими ревела. Я, честно говоря, даже испугалась. Тоже сильно плакала», — призналась она.

По сценарию фильма ее героиня вступила в уличную банду, чтобы быть ближе к возлюбленному. Однажды школьницу похитили и она стала жертвой изнасилования.

Ранее музыкальный продюсер Максим Фадеев после просмотра сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» признался, что сам в молодости состоял в подростковой «банде» в Казани. По его словам, ему тогда даже достались два ножевых ранения. Он добавил, что такие сериалы нельзя запрещать, потому что они являются частью российской истории.