11 марта 2024, 05:20
Кристофер Нолан получил «Оскар» за фильм «Оппенгеймер»
Американский режиссер Кристофер Нолан завоевал «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Оппенгеймер». Церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканал ABC.
За статуэтку в этой категории боролись также Жюстин Трие и ее фильм «Анатомия падения», Мартин Скорсезе с картиной «Убийцы цветочной луны», Йоргос Лантимос с лентой «Бедные-несчастные» и Джонатан Глейзер, чья «Зона интересов» уже получила «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм».
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Также стало известно, что ирландский актер Киллиан Мерфи получил «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» в «Оппенгеймере».
В номинации «Лучший анимационный фильм» побелил полнометражный анимационный фильм «Мальчик и птица», снятый японским режиссером-мультипликатором Хаяо Миядзаки.
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