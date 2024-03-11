Знаменитости 11 марта 2024, 05:20 Кристофер Нолан получил «Оскар» за фильм «Оппенгеймер» Mark Von Holden/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Американский режиссер Кристофер Нолан завоевал «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Оппенгеймер». Церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканал ABC.

За статуэтку в этой категории боролись также Жюстин Трие и ее фильм «Анатомия падения», Мартин Скорсезе с картиной «Убийцы цветочной луны», Йоргос Лантимос с лентой «Бедные-несчастные» и Джонатан Глейзер, чья «Зона интересов» уже получила «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм».

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Также стало известно, что ирландский актер Киллиан Мерфи получил «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» в «Оппенгеймере».

В номинации «Лучший анимационный фильм» побелил полнометражный анимационный фильм «Мальчик и птица», снятый японским режиссером-мультипликатором Хаяо Миядзаки.