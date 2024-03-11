11 марта 2024, 05:17
Стало известно имя победителя в номинации «Лучшая мужская роль» премии «Оскар»
Актер Киллиан Мерфи получил премию «Оскар» за роль в фильме «Оппенгеймер»
Ирландского актера Киллиана Мерфи наградили премией «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» в фильме «Оппенгеймер». Трансляцию вел телеканал ABC News на YouTube.
За награду в этой категории также боролись актеры Колман Доминго («Растин»), Пол Джаматти («Оставленные»), Брэдли Купер («Маэстро»), и Джеффри Райт («Американское чтиво»).
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«Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана» получил Роберт Дауни-младший, сыгравший роль в «Оппенгеймере». Также «Оскар» за этот фильм вручили Кристоферу Нолану в номинации «Лучший режиссер».
В категории «Лучший анимационный фильм» награду завоевал полнометражный анимационный фильм «Мальчик и птица», созданный японским режиссером-мультипликатором Хаяо Миядзаки.
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