Мир 11 марта 2024, 05:17 Стало известно имя победителя в номинации «Лучшая мужская роль» премии «Оскар» Актер Киллиан Мерфи получил премию «Оскар» за роль в фильме «Оппенгеймер» Central Partnership/via Globallookpress.com

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Ирландского актера Киллиана Мерфи наградили премией «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» в фильме «Оппенгеймер». Трансляцию вел телеканал ABC News на YouTube.

За награду в этой категории также боролись актеры Колман Доминго («Растин»), Пол Джаматти («Оставленные»), Брэдли Купер («Маэстро»), и Джеффри Райт («Американское чтиво»).

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«Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана» получил Роберт Дауни-младший, сыгравший роль в «Оппенгеймере». Также «Оскар» за этот фильм вручили Кристоферу Нолану в номинации «Лучший режиссер».

В категории «Лучший анимационный фильм» награду завоевал полнометражный анимационный фильм «Мальчик и птица», созданный японским режиссером-мультипликатором Хаяо Миядзаки.