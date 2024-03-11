Культура 11 марта 2024, 03:31 Мультфильм Миядзаки «Мальчик и птица» завоевал «Оскар» «Мальчик и птица» Миядзаки взял «Оскар» в номинации Unsplash

Читать 360tv в

Полнометражный анимационный фильм «Мальчик и птица» японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки победил в номинации «Лучший анимационный фильм» и завоевал премию «Оскар». Об этом стало известно во время прямой трансляции на телеканале АВС 96-й церемонии вручения наград киноакадемии США.

В этой категории также были представлены такие работы, как «Элементарно» Пиетра Сона, «Нимона» Ника Бруно и Троя Куэйна, «Человек-паук: Паутина вселенных» Жуакина Душ Сантуша, Кэмпа Пауэрса и Джастина Томпсона и «Мечты Робота» Пабло Бергера.

Реклама

«Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» завоевал мультфильм Дейва Маллинса «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко».

Ранее Миядзаки объяснил, что скрывается за образом Безликого из мультфильма «Унесенные призраками». По словам режиссера, этот персонаж символизирует неуверенность в себе. Он олицетворяет человека, который постоянно пытается всем угодить и понравиться окружающим.