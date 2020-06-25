Кристина Асмус рассказала, кто был инициатором их развода с Харламовым

Актриса Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором заявила, что они вместе с Гариком Харламовым не принимали участие в шоу Comment Out, ведущий которого ранее заявил, что развод пары — это розыгрыш, ставший частью программы. при этом Асмус отметил, что именно она стала инициатором развода.

«В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете — фейк. Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа „Текст“. Все-таки над отношениями нужно работать обоим», — написала Асмус.

Она также отметила, что не дает никаких интервью на эту тему, и не будет делать этого за деньги. Актриса попросила не звонить ей с расспросами.

Ранее шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет совместной жизни. По их словам, что в этом не виноваты ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни «кто-то третий».

После этого ведущий Владимир Маркони заявил, что сообщение о разводе пары — это задание, которое они выполнили на его программе Comment Out. Свои сообщения в Instagram о предстоящем расторжении брака они писали под диктовку. Харламова такое заявление разозлило. Нецензурный ответ Маркони резидент Comedy Club опубликовал на своей странице в Instagram.