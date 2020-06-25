Кристина Асмус рассказала, кто был инициатором их развода с Харламовым
«В шоу Comment Out мы не участвовали. Анатолий Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете — фейк. Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа „Текст“. Все-таки над отношениями нужно работать обоим», — написала Асмус.
Она также отметила, что не дает никаких интервью на эту тему, и не будет делать этого за деньги. Актриса попросила не звонить ей с расспросами.
Ранее шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет совместной жизни. По их словам, что в этом не виноваты ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни «кто-то третий».
После этого ведущий Владимир Маркони заявил, что сообщение о разводе пары — это задание, которое они выполнили на его программе Comment Out. Свои сообщения в Instagram о предстоящем расторжении брака они писали под диктовку. Харламова такое заявление разозлило. Нецензурный ответ Маркони резидент Comedy Club опубликовал на своей странице в Instagram.