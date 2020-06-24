Харламов нецензурно обвинил ведущего Comment Out в попытке «попиариться» на чужом разводе. Видео

Шоумен Гарик Харламов разозлился из-за заявления ведущего программы Comment Out на YouTube Владимира Маркони. Последний заявил, что развод юмориста с актрисой Кристиной Асмус — это только розыгрыш, который стал частью программы. Нецензурный ответ Харламов выложил на своей странице в Instagram.

По словам Харламова, все заявления Маркони — не более чем попытка пропиарить свою программу на чужом разводе.

«Вы объявили, что передача с якобы нашим участием с Кристиной выйдет в июле. Давайте считать дни. Мне самому крайне интересно посмотреть этот выпуск», — заявил юморист.

При этом он попросил все СМИ, которые обратились за комментариями к Маркони и представили его слова, что развод Харламова и Асмус это действительно розыгрыш, обратиться к ведущему Comment Out и попросить у него трейлер программы.

«Ну иначе получится, что вы *** (обманщик — прим. ред.)», — нецензурно обратился Харламов к Маркони.

Ведущий Владимир Маркони ранее заявил, что сообщение о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус — задание, которое они выполнили на его программе Comment Out. Свои сообщения в Instagram о предстоящем расторжении брака они писали под диктовку.

«Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить „нет, нет“, но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», — заявил Маркони.

После в беседе с «360» он заявил, что, глядя на эту пару, можно сказать о том, что они проживут в браке 300 и 400 лет, благодаря доступу к современной медицине.

Концертный директор Гарика Харламова Ксения заявила «360», что ни о каком шоу или заявлении Владимира Маркони она не знает. Она подчеркнула, что развод для Гарика и Кристины — это личная история и они просили их не беспокоить по этому поводу. При этом на вопрос, реально ли расторжение брака, она ответила утвердительно.