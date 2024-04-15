15 апреля 2024, 11:16
Козловский с иронией отреагировал на отсутствие своего имени в титрах «Летучего корабля»
Актер Козловский иронично ответил на удаление себя из титров «Летучего корабля»
Актер Данила Козловский иронично высказался на тему удаления своей фамилии из титров киноленты режиссера Ильи Учителя «Летучий корабль». Он написал в своем Instagram*, что не смог найти в описании фильма имя того, кто сыграл Бабок-Ежек.
«А классные, кстати, актрисы бабок-ежек играют. Подскажите, кто знает, а то в титрах не нашел», — пошутил он.
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Актер также выразил благодарность министру культуры Ольге Любимовой за то, что ленту до сих пор показывают зрителям.
Премьера экранизации сказки «Летучий корабль» прошла в Москве в марте. Тогда публика не увидела в титрах имен актеров Данилы Козловского и Ксении Раппопорт. Данила Козловский исполнил роли бабок-ежек в пластическом гриме.
За выходные, 30 и 31 марта, картина «Летучий корабль» стала лидером в российском кинопрокате. За два дня фильму удалось собрать 258 миллионов рублей.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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