Общество 01 апреля 2024, 11:01 «Летучий корабль» возглавил российский кинопрокат за уикенд Фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» вновь возглавил кинопрокат за выходные Freepik

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Фильм «Летучий корабль», режиссером которого стал Илья Учитель, вновь занял лидирующие позиции в российском кинопрокате. За минувшие выходные картина собрала 258 миллионов рублей, сообщил портал kinobusiness.com.

Кинолента «Летучий корабль» представляет собой экранизацию одноименного мультфильма 1979 года автора Гарри Бардина.

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Александр Метелкин и Ксения Трейстер в фильме исполнили роли Ивана и царевны Забавы, а Леонид Ярмольник сыграл Царя. Также в картине снялись Федор Добронравов и Анна Уколова. Певице Полине Гагариной достался образ ведьмы Леди Джейн, который специально придумали для экранизации. Сергея Гармаша можно увидеть в роли Водяного.

Ранее после дебютного предпоказа экранизации сказки «Летучий корабль» публика заметила отсутствие в титрах имен актеров Данилы Козловского и Ксении Раппопорт. Представители студии «Рок», снявшие ленту, никак не прокомментировали это.