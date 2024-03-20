Знаменитости 20 марта 2024, 18:37 Козловского и Раппопорт вычеркнули из титров фильма «Летучий корабль» Данила Козловский и Ксения Раппопорт исчезли из титров «Летучего корабля» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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В Москве состоялся дебютный предпоказ экранизации сказки «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя. После просмотра картины публика заметила, что в титрах отсутствуют имена актеров Данилы Козловского и Ксении Раппопорт, сообщил Telegram-канал «Кинопоиск | Индустрия».

Авторы публикации уточнили, что Козловский сыграл роль пяти Бабок-Ежек в пластическом гриме, а Раппопорт достался образ цыганки со скрытым под маской лицом.

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Представители студии «Рок», которые занимались съемками ленты, не стали комментировать исчезновение из титров имен актеров.

«Летучий корабль» Ильи Учителя выйдет в широкий прокат 21 марта.

Ранее режиссер Александр Баранов сообщил, что началась работа над сценарием фильма о Владимире Жириновском. Он уточнил, что на роль политика рассматривают актера Никиту Кологривого.