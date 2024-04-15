Знаменитости 15 апреля 2024, 17:06 Козловский обратился к Пугачевой в ее 75-летний юбилей Актер Козловский публично признался певице Пугачевой в любви в честь ее 75-летия РИА «Новости»

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Актер Данила Козловский поздравил певицу Аллу Пугачеву с днем рождения во время своего спектакля FRANK. Артист разместил в своем Instagram* видео с теплыми словами в адрес исполнительницы.

На кадрах ролика Козловский обратился к Пугачевой со сцены. Он поздравил Примадонну с 75-летием и исполнил ее старый хит «Любовь, похожая на сон».

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«Я вас так люблю», — подписал пост Козловский.

Тем временем Пугачева планирует широко отпраздновать свое 75-летие на Кипре. Торжество соберет как минимум 160 человек.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев назвал позднее творчество Примадонны видимостью бурной деятельности. По его словам, все песни певицы до композиции «Я плачу» остались незамеченными публикой.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.