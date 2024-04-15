Знаменитости 15 апреля 2024, 16:24 «Создавалась видимость бурной деятельности». Продюсер — о позднем творчестве Пугачевой Продюсер Бабичев: певица Пугачева лишь создавала видимость бурной деятельности РИА «Новости»

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Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев заявил, что все композиции певицы Аллы Пугачевой до песни «Я плачу» не запомнились слушателям. Такое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru.

«Те песни, которые Пугачева выпускала до композиции „Я плачу“ ушли в никуда. Был непонятный дуэт с никому не известным исполнителем Женей Моисеевым. Такое ощущение, что просто создавалась видимость бурной деятельности, будто Пугачева работает, что-то выпускает», — заявил он.

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По словам Бабичева, у Пугачевой прослеживается неблагоприятная тенденция — новая песня выходит, а на следующий день о ней забывают.

При этом критик предположил, что у Примадонны могут иметься «какие-то козыри в рукавах» в виде песен, которые были записаны недавно. Он призвал понаблюдать, смогут ли они удивить публику.

Пугачева накануне своего 75-летнего юбилея выпустила новую композицию под названием «Я плачу». Песню разместили на музыкальных площадках — «Яндекс Музыка» и «ВКонтакте».