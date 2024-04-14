Знаменитости 14 апреля 2024, 03:24 Стало известно, как Пугачева отметит 75-летие «ЭГ»: Пугачева в честь юбилея устроит банкет на Кипре на 160 человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Алла Пугачева отметит свой 75-летний юбилей с размахом. Празднование пройдет на Кипре. Об этом написала «Экспресс газета».

По данным издания, певица планирует устроить большой банкет на 160 человек для друзей и родственников. В числе гостей ожидаются музыкант Стас Намин и продюсер Александр Достман.

Реклама

Также журналисты сообщили, что Пугачева в честь 75-летия хочет провести концерт в Израиле и гастрольный тур по Европе, хотя сама певица о таких планах пока не рассказывала.

Ранее газета «Комсомольская правда» подсчитала, сколько Алла Пугачева заработала за годы своей карьеры. По данным издания, общий доход певицы составил около 14 миллиардов рублей. В частности, в 2019 году она заработала 50 миллионов рублей на юбилейных концертах, 30 миллионов — за фильм о певице и около 118 миллионов за выступления на корпоративах. В 2024 году певица выпустила новый альбом, который принес ей еще 20 миллионов.