Знаменитости 27 февраля 2024, 02:44 «Кожа болтается на костях». Малахов рассказал, что Островская умирала в ужасных условиях Малахов: актриса Островская ушла из жизни больной, в нищете и одиночестве РИА «Новости»

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Советская актриса Виктория Островская, сыгравшая проститутку в фильме «Бриллиантовая рука», умерла в нищете и одиночестве в своей квартире. Об этом телеведущий Андрей Малахов рассказал в новом выпуске программы «Малахов» на канале «Россия 1».

Артистка скончалась 14 февраля на 86-м году жизни. По словам Малахова, у Островской была «невероятно драматичная судьба».

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Последние дни своей жизни она провела с двумя кошками, так как сын актрисы от нее отказался. Островская нуждалась, у нее были серьезные проблемы со здоровьем. Пожилая женщина не могла нормально есть, сильно исхудала.

«Кожа болтается на костях», — призналась она в последнем видео, которое показали в эфире программы Малахова.

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился своими воспоминаниями об Островской. По его словам, они много лет дружили, но она отказывалась от его помощи.

Актриса получала пенсию, из которой выделяла деньги для внука, но последний этого не ценил, не заботился о бабушке и даже несколько раз обворовал ее.

Ранее супруга актера из сериала «Каменская» Павла Поймалова Наталья рассказала, что за несколько дней до смерти артист поскользнулся на улице, упал и сильно ударился головой.

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