Знаменитости 14 февраля 2024, 22:04 Умерла звезда фильма «Бриллиантовая рука» Виктория Островская Актриса из «Бриллиантовой руки» Виктория Островская умерла в 85 лет РИА «Новости»

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Актриса Виктория Островская, сыгравшая эпизодическую роль в фильме «Бриллиантовая рука», скончалась на 86-м году жизни. Об этом телеведущий Андрей Малахов сообщил в Telegram-канале.

«Невероятно драматичная судьба. Очень жаль», — написал он.

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Малахов рассказал, что режиссер Леонид Гайдай искал яркую актрису на роль в новой кинокартине. Ассистент Гайдая заметил Островскую прямо на улице и ее взяли без проб на небольшую роль путаны, которую главные герои встречают в Стамбуле. В тот период она работала диспетчером на автобазе.

Потом у артистки была эпизодическая роль в фильме «Старый знакомый», и на этом ее карьера в кино закончилась. Телеведущий также отметил, что Островская была в гостях у него на программе.

Виктория Островская родилась 1 сентября 1938 года. После школы она поступила в Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.