Знаменитости 26 февраля 2024, 17:52 Стали известны обстоятельства внезапной смерти 57-летнего актера Поймалова Жена Поймалова заявила, что актер умер после сильной травмы головы из-за падения Dmitry Golubovich / Global Look Press

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Супруга актера из сериала «Каменская» Павла Поймалова Наталья рассказала, что за несколько дней до смерти артист поскользнулся на улице, упал и сильно ударился головой. Об этом сообщило ИА «Регнум».

По предварительным данным, смерть актера наступила 23 февраля из-за отека головного мозга. Ему было 57 лет.

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«19 февраля был сильный гололед на улице, он вышел в магазин и упал. Потом сам поднялся и пошел домой, жаловался на головные боли, у него была гематома», — рассказала она.

Несмотря на серьезность травмы, 57-летний актер не обратился к врачу. Некоторое время после инцидента он общался по телефону с супругой и сестрой, но потом резко перестал выхолить на связь. Встревоженные родные вызвали МЧС. Сотрудники вскрыли дверь и обнаружили его тело.