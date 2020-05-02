Коронавирус подтвердили у актрисы Татьяны Васильевой

Сначала СМИ сообщили, что здоровье Народной артистки России Татьяны Васильевой ухудшилось. А теперь она сама подтвердила, что у нее нашли коронавирус.

«Да [выявлен коронавирус]», — ответила Васильева на вопрос ТАСС о своем диагнозе.

Актриса добавила, что пока не знает, будет проходить лечение дома или под наблюдением медиков в больнице. Ранее СМИ писали, что Васильева вызвала скорую помощь из-за температуры. Термометр актрисы показывал 38 градусов. Кроме того, у нее были кашель и недомогание.

Татьяна Васильева родилась в 1947 году. Она служила в Московском академическом театре сатиры и Театре имени Маяковского. Ее можно увидеть в таких известных фильмах, как «Здравствуйте, я ваша тетя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть».

Коронавирус за последний месяц обнаружили у многих российских звезд. В список заболевших попали Янина Бугрова, Анфиса Охлобыстина, Стас Михайлов и многие другие. Всего в России COVID-19 болеют 124 054 человека. Вылечились и уже выписались из больниц 15 013 пациентов.