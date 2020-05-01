СМИ: Татьяна Васильева вызвала врачей из-за высокой температуры и кашля

«У меня температура 38, у меня кашель, недомогание», — приводит агентство слова артистки. Васильева добавила, что ждет приезда скорой помощи.

Татьяна Васильева являлась артисткой Московского академического театра сатиры и Театра имени Маяковского. За свою актерскую карьеру она сыграла в таких знаменитых фильмах как «Здравствуйте, я ваша тетя», «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть».

Ранее сообщалось, что российские артисты и музыканты выразили благодарность медицинским работникам. Во время самоизоляции знаменитости придумали песню и сняли клип.

По последним данным, в России 2019-nСоV заразились уже более 114 431 человек, скончались 1169 пациентов, более 13 тысячам удалось вылечиться.