Королева ответила на слухи об изменах Тарзана и краже украшений

«По факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию Наталии и Сергея [Глушко], они были вынуждены обратиться в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Официальные представители Королевой призвали СМИ не покупать ролики, которые сняли незаконно.

19 августа, когда жены не было дома, Глушко пригласил в их общий дом неких «подруг», написали СМИ. После этого из квартиры пропали деньги и ювелирка. Почти через месяц артисты обратились в полицию. Одна из этих девушек заявила, что беременна от Тарзана, а историю с пропажей ценностей Королева якобы придумала из-за ревности. Знакомая Глушко уже обратилась за помощью к адвокату, так как Королева, по ее словам, угрожала гостье по телефону.