Деньги и украшения пропали из квартиры Королевой и Тарзана после визита гостей

Инцидент произошел, когда Наташа отдыхала на южном курорте. По данным издания, в это время ее супруг Тарзан проводил время с девушками. После из квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро.

Пропажу исполнительница обнаружила, вернувшись с отдыха. Супруга начала расспрашивать мужа, как такое могло произойти. Глушко признался, что 19 августа к нему приходили гости, возможно, украшения и деньги пропали после их визита. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Сергей Глушко отказался комментировать информацию о том, что его жена, певица Наташа Королева обратилась в полицию с заявлением о краже ювелирных украшений и денег из их квартиры в центре Москвы.