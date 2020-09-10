10 сентября 2020, 17:27
Деньги и украшения пропали из квартиры Королевой и Тарзана после визита гостей
Наташа Королева, российская исполнительница, написала заявление в полицию. Она заявила, что после визита «подруг» ее супруга Сергея Глушко, более известного как Тарзан, из дома пропали деньги и ювелирные украшения. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Инцидент произошел, когда Наташа отдыхала на южном курорте. По данным издания, в это время ее супруг Тарзан проводил время с девушками. После из квартиры пропали ювелирные украшения на пять миллионов рублей, а также три тысячи евро.
Пропажу исполнительница обнаружила, вернувшись с отдыха. Супруга начала расспрашивать мужа, как такое могло произойти. Глушко признался, что 19 августа к нему приходили гости, возможно, украшения и деньги пропали после их визита. Об этом написал сайт NEWS.ru.
Сергей Глушко отказался комментировать информацию о том, что его жена, певица Наташа Королева обратилась в полицию с заявлением о краже ювелирных украшений и денег из их квартиры в центре Москвы.