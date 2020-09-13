«Укравшая» ювелирку Наташи Королевой забеременела от Тарзана

Девушка призналась, что беременна от Тарзана. А вот ценные вещи певицы она, по ее уверению, не трогала — та обвинила из-за ревности. Поэтому девушка уже обратилась за помощью к адвокату.

Ранее СМИ писали, что пока артистка была на отдыхе, из ее квартиры исчезли ювелирные украшения на сумму около пяти миллионов рублей, а также три тысячи евро. Телеканал РЕН ТВ отметил, что в отсутствие певицы Тарзана навещали несколько девушек. В итоге Королева написала заявление в полицию на одну из них. Певица впала в глубочайшую депрессию, пытается разобраться в ситуации и найти пропажу.

По слухам, девушке 23 года, писало информационное агентство «Невские новости». Ее зовут Анастасия, узнал StarHit. Девушка уже обратилась к адвокату Вадиму Лялину.

«Когда об этом узнала Наташа Королева, разразился скандал. Тогда-то и появилась история с похищением драгоценностей. Артистка звонила сопернице с угрозами, а потом с моей доверительницей связались представители УВД Арбат. Ее обвиняют в краже», — его слова привел сайт kp.ru.

По словам Лялина, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.