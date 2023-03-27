Знаменитости 27 марта 2023, 17:06 Концерт украинской певицы Ани Лорак отменили в Краснодаре Мэр Краснодара Наумов: мы против шоу артистов, которые признаются в любви киевской власти РИА «Новости»

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Концерт украинской поп-певицы Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек), который запланировали в Краснодаре на 27 апреля, отменили. Об этом сообщил глава краевого центра Евгений Наумов в своем Telegrm-канале.

«И еще немного о культуре. Хочу поделиться и своим мнением относительно неизбежной отмены концерта певицы Ани Лорак в Краснодаре», — написал глава Краснодара

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По его словам, жители столицы Кубани против того, чтобы здесь «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти.

Наумов подчеркнул, что ни один предприниматель или творческая личность с непатриотической позицией не будут зарабатывать в главном городе Краснодарского края. Мэр Краснодара обратил внимание, что нет никаких гарантий, что заработанные деньги не направят на поддержку ВСУ.

Ранее Ани Лорак впервые высказала свое отношение к спецоперации. Артистка призналась, что продолжит концертную деятельность в России, так как Украина оказывает на нее давление с 2014 года.