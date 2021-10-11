Концертный директор Леонтьева ответил на сообщения о госпитализации певца

Концертный директор Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг информацию о госпитализации певца. По его словам, артист не болеет.

«Не болеет, все в порядке. Все нормально, не волнуйтесь», — прокомментировал сообщения о госпитализации певца его концертный директор Борис Чигирев.

О том, что Валерия Леонтьева госпитализировали с коронавирусом в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. По информации канала, артист почувствовал слабость, пожаловался на высокую температуру и кашель. Несколько дней певец лечился самостоятельно, однако ПЦР-тест показал положительный результат. Врачи оценили состояние Валерия Леонтьева как среднетяжелое.

Ранее актера Валерия Гаркалина, попавшего в больницу с коронавирусом, перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния. Он был госпитализирован 2 октября после положительного теста на коронавирус.

Позже артиста подключили к аппарату ИВЛ, сообщалось о поражении легких в районе 75-85%. Коллеги Гаркалина из Российского института театрального искусства (ГИТИС) сообщили, что его состояние остается тяжелым.