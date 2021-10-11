Коллеги Гаркалина сообщили о состоянии актера

Народный артист РФ Валерий Гаркалин, заразившийся коронавирусом, по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в Российском институте театрального искусства (ГИТИС).

В пресс-службе вуза уточнили, что пока никаких изменений нет, артист находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщило РИА «Новости».

Информацию об этом подтвердила агентству и дочь актера Ника Гаркалина.

Валерий Гаркалин был госпитализирован 2 октября после положительного результата теста на коронавирус. Помимо ковида, у 67-летнего артиста есть давние проблемы с сердцем.

Представитель Гаркалина Наталья Теплова ранее заявляла, что несколько месяцев назад актер делал прививку от коронавируса. По ее мнению, он мог заразиться на съемках, в институте или на гастролях.

Гаркалин получил широкую известность, благодаря ролям в фильмах «Ширли-мырли», «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня». Он преподает на кафедре эстрадного искусства ГИТИС, является художественным руководителем мастерской.