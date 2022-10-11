Германия захотела отменить концерт основателя Pink Floyd из-за его позиции по Украине | 360°

Знаменитости 11 октября 2022, 02:01 Поделиться Telegram

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Viber Германия захотела отменить концерт основателя Pink Floyd из-за его позиции по Украине Основателю Pink Floyd Уотерсу хотят запретить выступать в Мюнхене из-за позиции по Украине «Википедия»

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Выступление одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса в Мюнхене может не состояться. Это связано с позицией музыканта по ситуации на Украине, сообщило ТАСС со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

Власти Мюнхена выразили недовольство по поводу планов Уотерса провести концерт в зале Olympiahalle в 2023 году. Несколько лет назад обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявлял, что Уотерса не хотят видеть в столице Баварии, поскольку он отождествляет себя с частично антисемитским движением. Кроме того, музыкант активно комментирует происходящие на Украине события.

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По словам главы Мюнхенского городского управления по вопросам демократии Мириам Хайгль, Уотерс «распространяет теории заговора о ситуации на Украине», поэтому его концерт не должен состояться.

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Ранее британский музыкант Роджер Уотерс опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. В нем речь шла о ситуации на Украине. А осенью основатель рок-группы Pink Floyd заявил, что находится в «расстрельном списке» Украины. Он также раскритиковал президента Владимира Зеленского за отказ от переговоров с Россией.

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