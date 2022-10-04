Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что Украина включила его в «расстрельный список» | 360°

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Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что Украина включила его в «расстрельный список»

Основатель Pink Floyd Уотерс обвинил США в конфликте на Украине

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Основатель легендарной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, который поддерживает спецоперацию России, в интервью журналу The Rolling Stone заявил, что находится в «расстрельном списке» Украины. Он также раскритиковал позицию президента Владимира Зеленского, который отказывается от переговоров с Россией.

«Когда тебя убивают, на твоей фотографии пишут „ликвидирован“. Я одна из этих чертовых картинок», — пояснил Уотерс. По его мнению, в происходящем на Украине виноваты США. Они подливают масло в огонь, поставляя вооружения для нужд ВСУ.

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Уотерс неоднократно критиковал действующего президента США Джо Байдена. Вашингтон должен подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией и постараться выйти из кризиса, однако США ведут другую политику, уверен артист.

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Ранее американский предприниматель Илон Маск обратился к Зеленскому, призвав избежать угрозы для всего мира из-за конфликта с Россией. По его мнению, Украина должна сохранить свой нейтральный внеблоковый статус.

Украина

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