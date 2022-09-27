Один из основателей Pink Floyd написал открытое письмо Путину, посвященное ситуации на Украине | 360°

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Один из основателей Pink Floyd написал открытое письмо Путину, посвященное ситуации на Украине

Музыкант Роджер Уотерс задал Путину вопрос о ситуации на Украине

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Один из основателей группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс, опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Послание посвящено ситуации на Украине.

«Я знаю, США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же», — написал Уотерс в Facebook*.

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Музыкант задал Путину вопрос: стремится ли он завершить конфликт на Украине. По мнению одного из основателей легендарной группы, если бы Путин заявил, что у России отсутствуют другие территориальные интересы, кроме «обеспечения безопасности русскоязычного населения» Крыма, Донецка и Луганска, это тоже бы помогло.

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Ранее сообщалось, что письмо 10-летнего австрийца Маттеуса Брандштеттера президенту России Владимиру Путину с призывом не терять веру в Европу стало ярким событием.

*Социальная сеть Facebook принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России.

Владимир Путин

Специальная военная операция РФ на Украине

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