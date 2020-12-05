Кипелов — новый Баста? Сотни людей собрались на его концерт в Москве
Фанаты рок-группы, судя по видео, снятое зрителями, были без масок и игнорировали социальную дистанцию. В конце выступления лидер группы Валерий Кипелов обратился к поклонникам.
«Надеемся, что никто сегодня не пострадает. Надеюсь, что Роспотребнадзор будет доволен. Я надеюсь, что вы соблюдали все правила, да?» — сказал солист.
Менеджер группы Евгений Одинцов рассказал газете «Известия», что в клубе зрителям бесплатно раздавали маски, в зале стояли санитайзеры, а по громкой связи периодически просили соблюдать социальную дистанцию. В клуб люди проходили небольшими группами. По мнению Одинцова, часть противоэпидемических мер была излишней.
Аналогичная ситуация произошла с группой «Баста». Во время концерта Ледовом дворце Санкт-Петербурга, писало ИА Nation News, поклонники творчества рэпера не соблюдали карантинных мер безопасности.