Знаменитости 02 марта 2024, 23:16 Концерт Леонтьева отменили в Дубае РИА «Новости»

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В Дубае отменили концерт певца Валерия Леонтьева, запланированный на май 2024 года. Об этом написал Telegram-канал «Дубай. Report».

«Его возвращение на сцену произойдет в России, а не Дубае, и скорее уже после СВО (до того — лишь корпоративы)», — сообщил канал.

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Причины отмены мероприятия не раскрываются.

В январе бывший продюсер певца Григория Лепса Евгений Кобылянский рассказал, что Валерий Леонтьев живет в США, где у него есть недвижимость. По словам продюсера, после начала специальной военной операции на Украине исполнитель решил «тихо отсидеться», не делая никаких политических заявлений.

Также в январе Леонтьев впервые вышел на сцену после тяжелой болезни. Певец выступил на закрой вечеринке в Дубае за 10 миллионов рублей. По сообщению поклонников, певец сильно похудел и даже пошатывался, но пел без фонограммы.