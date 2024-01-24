Знаменитости 24 января 2024, 03:59 Экс-продюсер Лепса рассказал, куда пропал Валерий Леонтьев Продюсер Кобылянский: Валерий Леонтьев живет в США, где купил недвижимость РИА «Новости»

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Певец Валерий Леонтьев теперь живет в США, где давно купил недвижимость. Об этом сообщил бывший продюсер Григория Лепса Евгений Кобылянский в беседе с News.ru.

По его словам, певец принял решение осторожно вести себя после событий в феврале 2022 года и никак не комментировать политические события.

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«Валерий Яковлевич в Америке. У него там давным-давно недвижимость. Он, будучи человеком осторожным, вероятно, посчитал, что в этой ситуации может себе позволить отсидеться в тихой гавани „действительно тихо“», — заявил Кобылянский.

Ранее стало известно, куда пропал актер Гоша Куценко и почему долго не появлялся на публике. Как отмечал сам артист, Первый канал внес его в черный список и шоумен не может работать там, а это одна из самых известных платформ в России. Также знаменитость сам решил покончить с актерской деятельностью и ушел в режиссуру. Однако от съемок Куценко совсем отказываться не стал и иногда играет в театре, но только в таких ролях, которые его «цепляют».