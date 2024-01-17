Знаменитости 17 января 2024, 02:36 Валерий Леонтьев выступил за 10 млн рублей после тяжелой болезни Леонтьев вернулся на сцену после тяжелой болезни за гонорар в 10 млн рублей РИА «Новости»

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Певец Валерий Леонтьев впервые вышел на сцену после тяжелой болезни, выступив на закрытой вечеринке в Дубае. Его гонорар составил около 10 миллионов рублей, сообщил сайт kp.ru.

На сцене артист пробыл не более часа. Леонтьев спел свой хит «Дельтаплан», не используя фонограмму. Поклонники отметили, что певец сильно похудел и даже немного пошатывался.

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Леонтьев не выступал с концертами из-за тяжелой болезни с 2020 года. Все это время он находился в своем доме в Майами, США. В этом году артисту исполнится 75 лет.

Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов захотели запретить рэперу Oxxxymiron* выступать в стране из-за разжигания межнациональной розни.

Артист выступил в дубайском клубе Agenda 11 января. Во время концерта он заявил, что украинцам тяжело уживаться с россиянами в арабском городе, и выступил с резкой критикой СВО. Правоохранители ОАЭ, изучившие запись с концерта, увидели признаки нарушения базового принципа государства, который заключается в равенстве наций, а также запрещенные в стране публичные политические высказывания.

* Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) признан в России физическим лицом — иноагентом.