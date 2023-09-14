Знаменитости 14 сентября 2023, 20:56 Концерт группы «Ленинград» внезапно отменили в Москве Концерт группы «Ленинград» отменили за несколько дней до шоу в «Лужниках» РИА «Новости»

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Концерт группы «Ленинград», который должен был состояться 16 сентября в Москве, отменили. Информация о том, что выступления не будет, появилась на сайте билетного оператора.

«Мероприятие группы „Ленинград“, запланированное к проведению на площадке БСА „Лужники“ 16 сентября 2023 года в 19:00, отменили по причинам, не зависящим от организатора», — указали в публикации.

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В сообщении пояснили, что все, кто купил билеты на шоу, могут их вернуть до конца ноября. Также отмечается, что концерт «Ленинграда» должен был состояться 13 сентября.

Арбитражный суд Москвы ранее частично удовлетворил иск к фронтмену группы «Ленинград» Сергею Шнурову за использование в клипе чужой фотографии самолета SJ-100.

Ранее группа «Ленинград» презентовала клип на трек «Русский», в котором Шнуров показал свое видение «настоящего Русского мира». Писатель Платон Беседин назвал эту работу «профанацией».