Знаменитости 15 августа 2023, 21:17 Шнуров заплатит штраф за чужой снимок самолета в клипе Суд взыскал со Шнурова 60 тысяч рублей за использование чужого фото в клипе YouTube

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Арбитражный суд Москвы решил частично удовлетворить иск к лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову за использование в клипе чужой фотографии российского самолета SJ-100. Информация об этом появилась на сайте суда.

По данным суда, истец требовал взыскать с ответчика 1,4 миллиона рублей за использование своего снимка в клипе группы «Ленинград» на песню «Наша экономика». По его словам, Шнуров не получал на это разрешения. В суде фотограф объяснил размер заявленной компенсации тем, что его снимок использовали долгое время.

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В итоге со Шнурова взыскали 60 тысяч рублей. За каждое из трех нарушений — за использование фото в видеоклипе, за использование снимка в качестве обложки на музыкальных сервисах и за удаление без разрешения правообладателя информации об авторском праве — музыкант заплатит по 20 тысяч рублей. При этом в остальной части иска фотограф получил отказ.

Ранее Шнуров обратился в суд с иском на сумму свыше 42 миллионов рублей к компании, занимающейся производством технической конопли.