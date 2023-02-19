Эксклюзив 19 февраля 2023, 17:24 Шнур перегорел. Профанация «русского мира» от «Ленинграда» Писатель Беседин: Шнуров и «Ленинград» всегда оставались эталоном пошлости РИА «Новости»

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Группа «Ленинград» выпустила новый клип под названием «Русский»: в нем музыкант Сергей Шнуров показал свое видение «настоящего „русского мира“». Писатель Платон Беседин в колонке для «360» рассказал о впечатлениях от просмотра этого «опуса».

Далее — прямая речь.

Прежде чем написать этот текст, я принял лекарство: поставил пластинку Deep Purple — Machine Head, а после Harvest Нила Янга. Иначе было бы совсем тяжело. Виной тому — новое тошнотворное от Сергея Шнурова и группировки «Ленинград» нечто клипово-песенное под названием «Русский», о чем меня и попросили высказать пару слов.

Суть этого «опуса» — в том, что быть русским — значит пить водку без закуски и держать рвотные массы в себе. Вот и весь Русский мир по Шнуру.

Сперва ощущение от просмотра и прослушивания этой тошноты. Представьте, что вы оказываетесь где-то в депрессивном районе, в убогой наливайке, где к вам начинает сально и грубо приставать старая, беззубая, дурнопахнущая проститутка. Примерно такое ощущение у меня от нового опуса Сергея Шнурова.

РИА «Новости»

Теперь по сути. Шнуров и «Ленинград» всегда оставались эталоном пошлости и мещанства. И это главное, что о них надо знать. Все лучшее, что успел сделать Шнур, кончилось на альбоме «Дачники». Помню эту кассету: желтого цвета с черным силуэтом человека с лопатой. Эту кассету передавали друг другу с хитрым прищуром: «А ну-ка, послушай!»

Не знаю, что так могло удивить, ведь были и «Сектор Газа», и «Красная плесень», но что-то у Шнура тогда звучало правда от души. То было в самом начале нулевых. А до этого у «Ленинграда» вышел альбом «Мат без электричества» — он действительно был неплох.

РИА «Новости»

Все остальное — плагиат на самого себя. Но и это полбеды.

Хуже стало, когда Шнур сначала стал гнать откровенную попсу, а после, совсем худо, превратился в респектабельного господина. И сунулся в большие медиа.

Тогда я думал, когда Шнур что-то там произносил на Первом канале: «Это прям дно…» Но тут, как в той присказке, постучались снизу.

И Сергей Владимирович ушел в политику, прикупив челюсть и очки. Заседал в Совете по культуре, выступал на собраниях разных комитетов, сидел в жюри КВН, входил в различные высокие кабинеты. Стал частью пресловутого истеблишмента. Так и хотелось заорать: «Вы что там, все с ума посходили?!»

Тем трагикомичнее звучали разговоры о панковости Шнура. Мол, всех умыл этот панк в политике. Панк с челюстью, сделанной за несколько сотен тысяч долларов? Ну-ну, расскажите об этом Джону Лайдону (Роттену).

И совсем печально выглядело то, как с началом российской спецоперации на Украине Шнура сделали кем-то вроде «совести нации» — мол, все селебрити поразъехались, а он тут правду-матку рубит из России; он наш, настоящий! Удивительно, но кто-то искренне так считал.

Что ж, кушайте теперь новое видео от Шнура, не обляпайтесь.

Тут мы подошли к главному. К тому, что стоит проговорить. Ведь вместо поддержки реальных созидателей и патриотов система отбирает людей медийных, людей с общественным весом из тех, кто эту систему критиковал, а часто скатывался на хулу в адрес народа, страны и государства.

Грубо говоря, система думает так: их можно перекупить, пусть послужат нам. Отсюда это бесконечное число блогеров, певичек, ведущих, артистов, которые вещают что-то такое «патриотичненькое».

Но на выходе — абсолютный нуль, потому что все это, во-первых, глупо, а во-вторых, профанация, фальшак и симулякр. Толку от этого никакого — разве что, простите, задница таких «лидеров общественного мнения» разрастается от непомерных барышей и вечной попытки усидеть на двух стульях. Как шутили в КВН до появления в нем Шнура: «Тьфу, не то лицо в икону вставляете!»

Ну, а что до самого видео под названием «Русский». За такое в приличные времена давали по физиономии — и только. Обсуждать же это всерьез — все равно что говорить о том, как старую проститутку из первой части все-таки вытошнило в углу дрянной забегаловки.