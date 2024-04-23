Знаменитости 23 апреля 2024, 17:56 Концерт Анны Асти в Петербурге принесет организаторам 25 млн рублей «Звездач»: организаторы концерта Анны Асти в Петербурге заработают 25 млн рублей РИА «Новости»

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Организаторы июньского сольного концерта певицы Анны Асти в Санкт-Петербурге заработают 25 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Авторы публикации уточнили, что посетить мероприятие смогут не все желающие: цены на билеты начинаются от 55 тысяч рублей. Максимальная стоимость достигает 150 тысяч рублей.

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По предварительным оценкам, организаторы рассчитывают заработать не менее 25 миллионов рублей.

Ранее продюсер Евгений Бабичев назвал российских артистов с самыми высокими гонорарами. По его данным, больше всего за выступления получают Shaman, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и Анна Асти. Причем лидером по доходам является именно Асти.

В регионах артистка дает по два-три концерта в день, получая до восьми миллионов рублей за мероприятие. При этом из-за недавней паузы в деятельности из-за здоровья цена за ее концерты может вырасти, отметил эксперт.