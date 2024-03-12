Знаменитости 12 марта 2024, 11:58 Анна Асти объявила о приостановке карьеры Певица Анна Асти перенесла мартовские концерты из-за сильной боли в ноге РИА «Новости»

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Певица Анна Асти перенесла мартовские концерты на апрель из-за сильной боли в ноге после операции на ступнях. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Певица сообщила поклонникам, что не восстановилась после недавней операции на обеих стопах. Она прошла лечение в январе, но все еще испытывает сильную боль в одной из ног и даже заметно хромает.

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Анна Асти сообщила, что не выдержит двухчасовые концерты тура и вынуждена перенести мартовские выступления на апрель.

«Это очень грустно признавать, и вообще что-то переносить, но, к моему большому сожалению, я должна смириться с тем, что не могу пока работать», — сказала Асти.

В это время она, возможно, сделает еще одну операцию.

«Я даже готова еще к одной операции, чтобы забыть о том, что мне так больно», — призналась она.

Купленные поклонниками билеты будут действовать.

«Все билеты остаются действительными, пока что мы договариваемся с площадками на ближайшие новые удобные и свободные даты», — отметила певица.

Недавно она впервые вышла на сцену в Москве после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Она приняла участие в праздничном концерте на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.