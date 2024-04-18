Знаменитости 18 апреля 2024, 18:21 Продюсер назвал российских артистов с самыми высокими гонорарами Продюсер Бабичев: Shaman и Киркоров получают самые высокие гонорары в России РИА «Новости»

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Больше всего в России за выступления платят Shaman, Филиппу Киркорову и Полине Гагариной. Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru обнародовал имена самых высокооплачиваемых артистов.

«Чем выше статус артиста, тем больше у него гонорары, это ни для кого не секрет. Из сольных артистов сейчас в топе Полина Гагарина, Shaman, Филипп Киркоров и Анна Асти», — уточнил он.

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По его мнению, лидером по доходам среди вышеуказанной четверки является Анна Асти. Он пояснил, что певица в регионах дает по два-три концерта в день. Также критик выделил артистку Зиверт, которой хорошо платят за выступления.

По словам Бабичева, Гагарина, Shaman и Анна Асти получают до восьми миллионов рублей за мероприятие. Зиверт до недавнего времени зарабатывала примерно шесть миллионов.

«Но я не исключаю, что в будущем эта цена будет расти в связи с этой нынешней паузой, — добавил продюсер.

Ранее певица из Нижнего Новгорода Наталия Иванова пообщалась с Shaman. После разговоров он разрешил ей исполнять свой хит «Встанем».