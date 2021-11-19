Продюсер опроверг слухи о зависимости Марины Хлебниковой

Продюсер Дмитрий Чижов, работавший с певицей Мариной Хлебниковой, опроверг слухи о том, что она страдала алкогольной зависимостью. Об этом он заявил РЕН ТВ.

«Мы с ней были в поездке и вернулись позавчера. Никаких проблем не было вообще, в том числе и с алкоголем. Я ее пьяной никогда не видел, хотя слухи такие ходили. Может, и было что-то, но не на моих глазах», — рассказал он.

Вечером 18 ноября двухуровневая квартира певицы, которая находится на улице Ратной в Москве, загорелась. Общая площадь пожара — 10 квадратных метров. Хлебникову госпитализировали с ожогами различной степени, в том числе на лице и голове.

По неподтвержденной информации, пожар мог возникнуть из-за непотушенной сигареты. «Мама курила у окна», — рассказала дочь Марины Хлебниковой.

Три года назад в этой квартире случилась еще одна трагедия: бывший супруг певицы покончил с собой после пережитого инсульта. Тогда артистку доставили в больницу с нервным срывом.