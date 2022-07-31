Комнату, в которой находился экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, когда ему стало плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

«По нашим данным, комнату, где находился Чубайс, когда почувствовал себя плохо, обследовали специалисты в костюмах химической защиты. А сотрудники полиции опрашивали всех свидетелей», — сказано в сообщении.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что Чубайса поместили в реанимацию в одну из европейских больниц с диагнозом «синдром Гийена-Барре». По слова журналистки, состояние политика нестабильное.

Врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок пояснил, что это довольно редкое заболевание. При Гийена-Барре идет поражение периферических нервов, они теряют «изоляцию» и перестают проводить нервные импульсы. В итоге возникает сильная мышечная слабость, добавил врач.