Знаменитости 25 октября 2022, 22:06 Коммерческого директора Собчак задержали в Москве — СМИ ТАСС: коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова задержали в Москве РИА "Новости"

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Московские полицейские задержали Кирилла Суханова — коммерческого директора журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В рамках уголовного дела задержан Кирилл Суханов, он доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий», — заявил собеседник агентства.

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Он не стал уточнять, по какой именно статье на мужчину завели дело. Ранее Собчак писала в своем Telegram-канале, что ей с утра не удается связаться с Сухановым.

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«Если сообщение в каналах правда и он задержан, то я надеюсь, что это какая-то ошибка. У нас подтверждений этого нет», — отмечала она.

В начале октября полицейские попросили Следственный комитет завести на Собчак уголовное дело по статье о распространении фейков о государственной власти. Позже журналистка пояснила, что проходит в качестве свидетеля по делу документалиста Виталия Манского. Процесс возбудили после публикации ее интервью с ним. По словам Собчак, она просто исполняла свой журналистский долг и задавала вопросы.