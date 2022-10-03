Полиция попросила завести дело на Собчак из-за фейков о государственной власти | 360°

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Полиция попросила завести дело на Собчак из-за фейков о государственной власти

ТАСС: полиция попросила СК завести дело на Собчак из-за фейков о государственной власти

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Полиция попросила Следственный комитет завести уголовное дело на журналистку Ксению Собчак. В ее действиях усмотрели распространение фейков о государственной власти. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

По словам собеседника агентства, речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей». Ранее режиссер Виталий Манской заявил в интервью Собчак, что на Московском международном кинофестивале как минимум 85% бюджета якобы воруется. В итоге он попал под уголовное дело, по которому журналистка проходила в качестве свидетеля.

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«На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет. В этой связи дознаватели усмотрели в действиях журналистки состав преступления», — рассказал представитель полиции.

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Собранные на Собчак материалы отправили в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. Решение примут в течение месяца. По статье о распространении фейков о государственной власти журналистке может грозить до трех лет лишения свободы.

Уголовное дело

Ксения Собчак

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