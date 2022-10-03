Собчак рассказала о ходе дела о фейках с ее участием | 360°

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Собчак рассказала о ходе дела о фейках с ее участием

Собчак заявила, что ее вызвали свидетелем по делу о фейках

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Журналист и медийная персона Ксения Собчак сказала, ее привлекли к делу о «распространении фейков о государственной власти» в статусе свидетеля. Процесс возбудили после публикации ее интервью с документалистом Виталием Манским. Об этом сообщил РБК.

Само уголовное дело возбудили вокруг самого Манского. При этом ранее полиция попросила Следственный комитет России (СКР) провести расследование в отношении самой Собчак.

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«Пока у меня статус свидетеля. Но, видимо, хотят переквалифицировать. Я исполняла свой журналистский долг и брала интервью», — прокомментировала журналист.

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Также Собчак оценила сам факт возбуждения уголовного дела против ее гостя. По словам медийной персоны, это стало очередным фактом давления на сообщество журналистов и местью за политические взгляды.

Ксения Собчак

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