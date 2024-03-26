Эксклюзив 26 марта 2024, 10:18 Кологривый не станет Жириновским. Директор актера отказался обсуждать отмену съемок Директор Никиты Кологривого отказался комментировать снятие с роли Жириновского РИА «Новости»

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После пьяной выходки в Новосибирске актер Никита Кологривый мог лишиться роли основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Директор актера Алла в разговоре с «360» отказалась опровергнуть информацию об отмене съемок.

«Комментария не будет, до свидания», — сказала она.

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Один из эпизодов фильма «Жириновский. Взлет» планировали снять в усадьбе Гребнево под городским округом Щелково. Ее владелец, бизнесмен Андрей Ковалев, сказал сайту Regions.ru, что работу над картиной приостановили из-за необходимости провести новый кастинг на главную роль. Он подтвердил, что Никиту Кологривого, который обещал сыграть политика лучше остальных, исключили из проекта за поведение.

Звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» отправили в спецприемник после пьяной выходки в баре Новосибирска. Он укусил официантку за отказ в близости, подрался с другими сотрудниками и оголился.