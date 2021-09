Клип рэпера Lil Nas X получил главную награду MTV Video Music Awards 2021

Клип американского рэп-исполнителя Lil Nas X на песню Montero признан MTV лучшим музыкальным видео года. Он также удостоился награды за лучшую режиссуру.

Рэпер Lil Nas X опередил в категории «Видео года» на MTV Video Music Awards (MTV VMA) исполнительницу Doja Cat с клипом на песню Kiss me More, Эда Ширана с Bad Habits, группу The Weeknd с треком Save Your Tears, исполнительниц Карди Би и Megan Thee Stallion с песней WAP, а также певцов DJ Khaled и Дрейка с композицией Popstar.

Судьи MTV VMA также решили, что клип Montero достойно награды «За лучшую режиссуру».

Ранее Lil Nas X попал в скандальную историю с коллаборацией с Nike. Рэпер выпустил лимитированную серию «кроссовки Сатаны» с человеческой кровью в подошве. Однако Компания Nike заявила, что напрямую не работала с музыкантом. Компания подала в суд на MSCHF, которая в сотрудничестве с Lil Nas X создала кроссовки с человеческой кровью. Юристы спортивного бренда заявили о нарушении прав на товарный знак.