Рэпер выпустил «кроссовки Сатаны» с человеческой кровью в подошве

Компания MSCHF и рэпер Lil Nas X объявили о выпуске «кроссовок Сатаны». Обувь создана на основе модели Nike Air Max 1997 года.

Эксклюзивные кроссовки Satan Shoes выполнены в черном цвете. В подошве плещутся красные чернила с каплей человеческой крови. На обуви красуется пентаграмма и отсылка на отрывок из Евангелия от Луки (глава 10, стих 18), в котором говорится: «Он же сказал им: „Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию“».

В ограниченной коллекции будет выпущено 666 пар, каждую из них пронумеруют. Кроссовки будут продавать по 1018 долларов (77 тысяч рублей). Продажи стартуют в понедельник, 29 марта.

На кроссовках стоит логотип Nike, однако компания заявила, что «не выпускала и не разрабатывала эту обувь».

На днях Lil Nas X выложил клип на песню Montero (Call Me By Your Name), в котором путешествует в поисках любви по раю и аду.

Lil Nas X (Монтеро Ламар Хилл) — 21-летний американский рэпер, открытый гей.

В 2019 году компания MSCHF за минуту распродала коллекцию «Кроссовок Иисуса». Их также изготовили на базе Nike Air Max 1997 года. В подошве была вода из реки Иордан. Язычок украшало распятие.

Одна пара стоила 1425 долларов (108 тысяч рублей по сегодняшнему курсу). Это было отсылкой к Евангелию от Матфея: «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю».