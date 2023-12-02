Знаменитости 02 декабря 2023, 18:11 Клип Лазарева исчез с YouTube-канала после обвинений в пропаганде ЛГБТ Певец Лазарев удалил клип «Так красиво» со своих интернет-ресурсов Unsplash

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Клип на песню «Так красиво» Сергея Лазарева пропал с YouTube-канала и сайта артиста. Ролик удалили после того, как суд в Санкт-Петербурге усмотрел в видеоряде пропаганду ЛГБТ*.

Музыкальный клип сняли в 2017 году, видеозапись открыто размещалась на интернет-площадках певца. Сейчас доступ к видео ограничили.

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Накануне стало известно, что Выборгский районный суд Санкт-Петербурга назначил полумиллионный штраф каналу «Айва ТВ» за показ упомянутого клипа в эфире. Роскомнадзор нашел в ролике пропаганду ЛГБТ* — в видеоряде присутствовали две девушки, «транслирующие гомосексуальные предпочтения». В протоколе отмечается, что видео могло создать у зрителей впечатление, что нетрадиционные отношения «приемлемы в обществе» и равноценны гетеросексуальному союзу.

Перед этим Верховный суд признал ЛГБТ* экстремистским движением и запретил его в России. Заседание прошло в закрытом режиме под грифом «секретно». Оно длилось более четырех часов, материалы по делу содержались в более чем 20 томах.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.