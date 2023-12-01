Общество 01 декабря 2023, 17:45 Телеканал оштрафовали на полмиллиона рублей из-за пропаганды ЛГБТ в клипе Лазарева Суд оштрафовал телеканал «Айва ТВ» из-за клипа Лазарева с «пропагандой ЛГБТ» Unsplash

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Выборгский суд постановил оштрафовать телеканал «Айва ТВ», который транслировал клип певца Сергея Лазарева. В видеоряде содержалась пропаганда ЛГБТ*. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Телеканалу придется заплатить штраф в размере полмиллиона рублей, потому что в показанном им клипе «Так красиво» демонстрировались однополые пары. Роскомнадзор обратился в суд из-за того, что ролик может восприниматься как взаимодействие людей, «транслирующих гомосексуальные предпочтения».

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В протоколе указали, что видео создает у зрителя установку, что нетрадиционные сексуальные отношения «приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины».

Ранее Верховный суд признал движение ЛГБТ* экстремистским, организацию запретили в России. Минюст подал иск 17 ноября, материалы по этому делу содержались в более чем 20 томах. Судебное заседание прошло в закрытом режиме и продлилось свыше четырех часов.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.