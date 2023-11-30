Общество 30 ноября 2023, 15:40 ЛГБТ-движение признали экстремистским Верховный суд признал ЛГБТ экстремистской организацией и запретил в России Unsplash

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Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России», — сказал судья.

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Суд рассматривал иск Минюста, который подали 17 ноября. Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее в московский суд поступили четыре административных протокола о пропаганде ЛГБТ* среди несовершеннолетних. Их подали на компанию-учредителя телеканала ТНТ Music ООО «Фонбет ТВ», которому по каждому из заявлений грозит штраф до четырех миллионов рублей либо приостановка деятельности.

Еще одним расследование о пропаганде ЛГБТ* занялись из-за комиксов «Голубь Геннадий». Более того, их автор, находящийся на Украине, выражал свою поддержку ВСУ.

* Экстремистская организация, запрещенная в России